Passagiere durchgeschüttelt: Fahrt zu unangenehm – Fernverkehrs-Dosto kann doch nicht schneller fahren

Nun können geplante Verkürzungen der Fahrzeit auf bestimmten Strecken wie zwischen Winterthur und St. Margarethen und Lausanne und Bern nicht wie geplant mit Investitionen in die Züge erreicht werden. Stattdessen werden wohl teure teilweise Begradigungen der Strecken nötig, welche nur mit grösseren Bauprojekten zu erreichen sind.

Mit der sogenannten Wankkompensation des FV-Dosto hoffte die SBB gehofft, sich eine Milliarde Franken an Investitionen in die Schienen ersparen zu können. Die Technik sollte die Fahrt angenehm halten, auch wenn der Dosto schnell durch Kurven fährt und sich dabei neigt. Doch Personal und Fahrgäste empfanden die Fahrt als zu unangenehm, weswegen die Gewerkschaft sogar eine Maximalzahl an täglichen Fahrten für das Zugpersonal forderte.