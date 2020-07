Siegershausen TG

Fahrzeug fängt Feuer – zwei Personen müssen mit Rega ins Spital

Ein Auto brannte am Mittwoch lichterloh. Zwei Personen mussten mit Brandverletzungen ins Spital gebracht werden. Zum Brandausbruch kam es bei Reparaturarbeiten.

Am Mittwoch geriet, kurz vor 12 Uhr, an der Alte Bommerstrasse in Siegershausen TG ein Auto in Brand. Die Feuerwehr Kemmental war rasch vor Ort und konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude verhindern. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau kam es beim Fahrzeug während Reparaturarbeiten zum Brandausbruch. Dabei erlitten zwei Männer im Alter von 66 und 89 Jahren Brandverletzungen.