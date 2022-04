Pleigne JU: Fahrzeug kippt beim Verladen von Baumstämmen – Arbeiter stirbt

Der Unfall ereignete sich am Waldrand in der Gemeinde Pleigne JU.

In Pleigne JU, nahe der französischen Grenze, hat sich am Dienstag ein Arbeitsunfall ereignet. Dies teilt die Kantonspolizei Jura mit. Gegen 16.30 Uhr war ein Arbeiter am Waldrand damit beschäftigt, einen Baumstamm auf sein Fahrzeug zu verladen. Aus noch ungeklärten Gründen kippte das Fahrzeug beim Vorwärtsfahren ins Leere und kam erst 25 Meter weiter unten an Bäumen zu stehen.