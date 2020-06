Auto-Ratgeber

Fahrzeugausweis: Kopie statt Original?

Um sie vor Verlust zu schützen, möchte Christoph den Fahrzeugausweis und den Führerschein zu Hause sicher aufbewahren und nur die Kopie im Portemonnaie mitnehmen. Ist das erlaubt?

Frage von Christoph ans AGVS-Expertenteam:

Der Verlust eines Portemonnaies mit den Originalausweisen für das Fahrzeug, dem Fahrausweis etc. ist zumeist der Verlust des Geldes der kleinste Ärger. Die Wiederbeschaffung der amtlichen Ausweise und Fahrzeugausweise ist mit viel Aufwand und Kosten verbunden. Meine Frage: Ist es zulässig, die Originalausweise zu Hause sicher aufzubewahren und an deren Stelle Fotokopien der Originalausweise mitzuführen?

Antwort des AGVS:

Ein Blick ins Gesetz zeigt jedoch: Diese Aussage ist eindeutig falsch. In Art. 10 des Strassenverkehrsgesetzes (SVG, SR 741.01) wird dies explizit festgehalten. Fahrzeuge dürfen nur mit Fahrzeugausweisen in Verkehr gebracht werden und Fahrzeugführer bedürfen eines Führerausweises (Abs. 1 und 2). Diese Ausweise sind nach Abs. 4 des genannten Artikels stets mitzuführen und den Kontrollorganen auf Verlangen vorzuweisen. Das Nichtmitführen des Führer-, Lernfahr- oder Fahrzeugausweises wird gemäss der Ordnungsbussenverordnung (OBV, SR 314.11) mit einer Busse von 20 Franken sanktioniert.

Der Grund für diese Regelung ist einfach und liegt in der Manipulationsgefahr. Die erwähnten Ausweise stellen Urkunden im rechtlichen Sinn dar. Deren Fälschung ist in Art. 251 des Strafgesetzbuchs (StGB, SR 311.0) mit Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe bedroht. Zum Zweck der Unterscheidbarkeit von Fälschungen sind die Ausweise mit verschieden Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, wie sie beispielsweise auch auf einer Banknote vorhanden sind. Diese Merkmale sind allerdings auf einer Kopie nicht unterscheidungskräftig und würden daher vollständig ihrer Funktion beraubt. Heutzutage können Fotos mit einfachsten Bildbearbeitungsprogrammen abgeändert werden, wodurch das Fälschungspotenzial bei einer Kopie stark ansteigt. Die Richtigkeit eines Ausweises könnte so bei einer Kontrolle im Strassenverkehr nicht mit Gewissheit festgestellt werden. Zudem würde die Sicherheit auf der Strasse gefährdet, wenn jeder ohne grossen Aufwand in der Lage wäre, sich auch ohne gültigen Führerausweis eine gefälschte Kopie zu beschaffen.