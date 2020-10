Auf der Höhe Walterswil SO hielten die Fahrzeuge an und blockierten so den gesamten Verkehr.

Am Samstag um 18.00 Uhr gingen bei der Kantonspolizei Aargau mehrere Meldungen über einen Fahrzeugkonvoi auf der A1 in Richtung Zürich ein. Der Konvoi blockierte auf dem Weg an eine Hochzeit die Fahrspuren und den Pannenstreifen und verursachte dadurch einen Stau, wie die Kapo in einem Communiqué mitteilt. Wie Sprecher Dominic Zimmerli gegenüber 20 Minuten sagt, fuhr der Konvoi nicht nur langsam, er hielt sogar an.