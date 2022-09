Embrach: Fahrzeuglenker muss nach Unfall reanimiert werden

In der Folge fuhr er gerade über den Kreisel und kollidierte auf der anderen Seite mit diversen Verkehrseinrichtungen, bis er in einer Strassenlaterne zum Stillstand kam.

Wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt, verlor am Freitagnachmittag ein 52-jähriger Mann die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr auf der Gegenfahrbahn in den Kreisel und touchierte ein entgegenkommendes Fahrzeug. In der Folge fuhr er gerade über den Kreisel und kollidierte auf der anderen Seite mit diversen Verkehrseinrichtungen, bis er in einer Strassenlaterne zum Stillstand kam.