«I can’t get no sleep» : Faithless-Sänger Maxi Jazz mit 65 Jahren gestorben

Der Faithless-Sänger Maxi Jazz («Insomnia», «We come 1») ist im Alter von 65 Jahren gestorben. «Wir sind untröstlich darüber, dass Maxi Jazz vergangene Nacht friedlich in seinem Haus in Süd-London gestorben ist», schrieben seine Bandkollegen am Heiligabend auf den offiziellen Social-Media-Accounts der Gruppe. «Er gab unserer Musik die richtige Bedeutung und Botschaft.» Jazz, der mit bürgerlichem Namen Maxwell Fraser hiess, sei ein brillanter Texter, DJ, moralischer Kompass und ein Genie gewesen. «Er war ein liebenswerter Mensch, der Zeit für jeden hatte und eine Weisheit, die sowohl tiefgründig als auch zugänglich war», so seine Mitmusiker.