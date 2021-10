Strassenvandalen – Fake 30er-Zone in Münsingen – Polizei zeigt eine Person an

In einer Bekenner-Email verteidigt sich das «Komitee Aktion Strassenmalerei». Es gehe nicht um Zerstörungswut.

In Münsingen prangte eines Morgens eine grosse 30 auf der Tägertschistrasse.

Die Fake-30er-Zone in Münsingen BE hat ein rechtliches Nachspiel. Dies bestätigt die Kantonspolizei Bern auf Anfrage von 20 Minuten. «Der Fall wurde an die zuständige Staatsanwaltschaft rapportiert», sagt Polizeisprecher Joël Regli. Die polizeilichen Ermittlungen seien nun abgeschlossen. «Im Rahmen dieser wurde eine Person wegen Sachbeschädigung angezeigt. Die Staatsanwaltschaft wird nun den Sachverhalt prüfen und über die weiteren Schritte befinden.»