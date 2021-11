«Opfer sind oft ältere Männer» - Fake-Benutzer erzählen, wie sie auf Datingportalen Leute abzockten

1 / 3 Sie chatten im Namen anderer Personen: Sogenannte Controller oder Chat-Moderatoren werden von Datingportalen angestellt, um systematisch User zum Chatten zu animieren. Privat Auch S. T. hat für ein paar Wochen als Controller gearbeitet: «Wie ich unwissende Personen verarscht habe, ist grässlich», sagt er rückblickend. Privat Auf der Webseite eines Datingportals für Männer wird darauf aufmerksam gemacht, dass sogenannte Controller im Einsatz sind. Screenshot Planet Randy

Darum gehts Um User zu unterhalten, setzen gewisse Datingportale Fake-Accounts ein.

Diese werden von Angestellten – sogenannten Controllern – betrieben, die für das Chatten bezahlt werden.

Zwei Männer, die als Controller arbeiteten, erzählen von ihrer Tätigkeit.

Sie werden dafür bezahlt, sich als eine andere Person auszugeben und mit unwissenden Personen zu chatten: Viele Datingportale setzen in ihren Chaträumen auf sogenannte Controller oder Moderatoren. Diese unterhalten Fake-Profile auf Datingportalen und geben vor, am Gegenüber und eventuell sogar an einem Treffen interessiert zu sein. Das Ziel: Die Chatpartner unter verschiedenen Vorwänden zum Schreiben zu animieren – um dabei möglichst viel Geld zu generieren. Viele User erkennen dabei nicht, dass sie betrogen werden: Auch Leser R. N. fiel kürzlich auf diese Masche rein.

Auch S. T. (28) arbeitete während einiger Zeit als Controller für eine Datingplattform. «Wie ich unwissende Personen verarscht habe, ist grässlich», sagt er rückblickend. Angefangen habe es, als er sich während der Corona-Krise einen Nebenverdienst zu seinem Beruf als Logistiker suchte. «Ich bin auf eine Webseite gestossen, die damit geworben hat, zeit- und ortsungebunden ohne Vorkenntnisse einfaches und schnelles Geld zu verdienen.»

«Man soll Dates vereinbaren und kurz vorher absagen»

«Mit dem Login erhält man Zugriff auf ein internes Portal. Dort wurde mir ständig ein neuer Fake-Account von erfundenen Frauen zugewiesen.» Alle wichtigen Informationen über die Fake-Person, in deren Name er gerade schrieb, seien in einer Seitenleiste aufgeführt gewesen. «Ersichtlich sind auch der bisherige Chatverlauf und alle Angaben zur echten Person, mit der man gerade chattet.» Da die Controller hinter den Fake-Profilen ständig wechselten, habe man die wichtigsten Informationen über die reale Person, mit der man chattete, fortlaufend ergänzen müssen: «Wenn er dir schreibt, dass sie in Gran Canaria in den Ferien war oder dass ihr Lieblingsessen Spaghetti ist, muss man das vermerken.»



Als Controller werde man dazu angehalten, die unwissende Person zum Chatten zu animieren», sagt T. Sie soll viele Nachrichten schreiben, damit das Portal möglichst viel daran verdient.» Reale Treffen seien jedoch Tabu: «Stattdessen soll man Dates vereinbaren und diese kurz vorher unter Vorwänden absagen.»

Schon nach wenigen Tagen war für T. das Chatten nicht mehr mit seinem Gewissen vereinbar: «Gewisse Männer wirken tatsächlich verliebt und waren richtig traurig, dass es nie zu einem Treffen kam. Ausserdem ist es sehr unangenehm, sich immer in eine andere Person versetzen zu müssen und etwas vorzuspielen.» Auch Lukrativ sei es nicht gewesen: Pro Nachricht habe er nur 20 Rappen verdient. «Nach wenigen Wochen habe ich deswegen mein Profil gelöscht.»

«Mich schockiert, wie ausgeklügelt und durchdacht das ganze System ist»

Auch C. T. (30) wollte etwas zu seinem Gastro-Gehalt dazuverdienen – und stiess wie T. auf das Anmeldeformular für Chat-Moderatoren: «Die Fake-Profile, die mir zugewiesen wurden, waren immer weiblich. Ich chattete im Namen erfundener Frauen mit zahlreichen Männern.» Die Gespräche seien dabei oft sehr sexualisiert gewesen – manchmal hätten sich aber auch tiefgründige Konversationen ergeben. «Oft wurden mir auch Nacktfotos geschickt – das fand ich ekelhaft und ich klickte sie schnell weg.»

«Mich schockiert, wie ausgeklügelt und durchdacht das ganze System ist.» So hat beispielsweise jedes Fake-Profil eine limitierte Anzahl an unveröffentlichten Bildern: «Man wird dazu angehalten, mit diesen sparsam umzugehen und nur zu verschicken, wenn der Chatpartner nervös wird und die Echtheit der Identität anzweifelt.» Das sei ihm auch passiert: «Dann musste ich wieder lügen.»

Schon nach wenigen Tagen wurde es ihm zu krass: «Man hintergeht systematisch Menschen und lügt diese an. Die Fake-Accounts sind nicht gekennzeichnet und so fällt man leicht auf die Masche rein.» Oft seien es ältere Männer gewesen, die immer weiter schrieben: «Sie sind wohl nicht so vertraut mit Online-Dating und durchschauen die Fake-Accounts noch schwerer.»

«Bei Betroffenen kann das grosse Enttäuschung verursachen» «Einen Partner per Online-Dating zu suchen, kann anspruchsvoll sein», sagt Felix Hof, Psychotherapeut mit Spezialisierung auf Paartherapie. Man projiziere vieles auf sein Gegenüber, ohne wissen zu können, ob diese Vorstellungen zutreffen: «Deswegen ist es manchmal auch schwierig, Fake-Accounts zu durchschauen.» Für Opfer von gefakten Profilen könne dies weitreichende Folgen haben, so Hof: «Stossen Betroffene auch nach längerem Chatten immer wieder auf Abweisung, sobald sie nach einem Treffen fragen, kann sich das in grosser Enttäuschung und Verletzung äussern.» Erlebe man eine solche Erfahrung, soll man sich einer Person anvertrauen und allenfalls professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen , um die Enttäuschung verarbeiten zu können .