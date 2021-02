Eine Fake-Seite von Alain Berset war am Donnerstagabend mehrere Stunden online. Darin wurde ein Stream von einer Rede von Berset am WEF gezeigt, daneben ein Bild mit einer schlecht erkennbaren Zahl. Die Userinnen und User wurden im Beitrag aufgefordert, die Zahl als Kommentar zu posten, wenn sie sie denn erkennen konnten: «Wegen der Wirkung des Coronavirus ?? gebe ich Geld an Bedürftige. Die ersten 700 Personen, die die richtige Nummer auf dem Foto kennen, erhalten von mir 5000 Schweizerfranken in bar. DANKE ?????»