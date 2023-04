St. Gallen: Fahrstunden für 30 Franken – doch es gibt ein Problem

Ein 51-Jähriger aus St. Gallen bot unerlaubt Fahrstunden zu Tiefstpreisen an. (Symbolbild)

Am Samstagnachmittag hielt die Stadtpolizei St. Gallen beim Geissbergkreisel im Rahmen einer Verkehrskontrolle ein Auto mit einem blauen «L» an. Am Steuer sass ein 50-jähriger Lernfahrer. Der Fahrlehrer auf dem Beifahrersitz war ein 51-jähriger Iraker. Abklärungen der Polizei ergaben, dass der 51-Jährige nicht im Besitz eines erforderlichen Fahrlehrerausweises war.