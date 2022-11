Sponsianus: Mysteriöser römischer Kaiser hat tatsächlich existiert

Kratzer belegen Authentizität

Die Münzen wurden vor 300 Jahren in Transsilvanien im heutigen Rumänien entdeckt und zeigen das Gesicht des Sponsianus. Transsilvanien gehörte einst zum römischen Reich und Sponsianus soll zur Regierungszeit des Philippus Arabs (224 bis 249) Anspruch auf das Amt des römischen Kaisers erhoben haben. Im 19. Jahrhundert wurden die Münzen als Fälschung deklariert, nachdem Henry Cohen, der damalige Münzexperte der Nationalbibliothek Frankreichs, sie aufgrund ihres ungewöhnlichen Stils als schlecht gemachte Imitation deklarierte. Weitere Spezialisten stimmten seiner Einschätzung zu und somit verschwanden die Münzen in den Archiven.

Pearson beschäftigte sich über hundert Jahre später mit Bildern der Münzen und entdeckte Kratzer, welche seiner Einschätzung nach durch die reelle Zirkulation der Münzen zustande gekommen sein könnten. Daraufhin fragte Pearson die Originale in der Universität von Glasgow an. Unter einem starken Mikroskop konnte er Kratzer ausfindig machen, die typisch für Münzen sind, welche über einen längeren Zeitraum aneinander gerieben sind, zum Beispiel innerhalb einer Tasche. Zudem sollen chemische Analysen Rückstände von Erde offenbart haben, die auf das Vergraben der Münzen für Hunderte von Jahren hinweisen. Diese Markierungen gelten nun als Beweise für die Authentizität der Münze und somit auch des Kaisertums des Sponsianus, wie es in der am 23. November veröffentlichten Studie heisst.