Basel

Fake-Nachrichten verunsichern Partygänger

Ein vermeintlicher 20-Minuten-Artikel meldet eine Ansteckung in der Basler Soho-Bar. Die Nachricht kursiert seit Samstag auf Whatsapp. Nur: Der Artikel ist eine plumpe Fälschung. Für die betroffene Bar hatte das bereits Folgen.

Die Basler Partymeile geriet im Mai in die Schlagzeilen, als am ersten Wochenende, nachdem Bars und Restaurants wieder öffnen durften, so viele Nachtschwärmer die Lokale fluteten, dass die Mindestabstände nicht mehr eingehalten werden konnten.

«Corona-Fall jetzt auch in der Basler Bar ‹Soho› aufgetaucht», soll 20 Minuten am Samstag getitelt haben. Ein Screenshot eines so lautenden Artikels kursiert derzeit auf Whatsapp. Das Soho ist eine populäre Bar in der Basler Ausgehmeile Steinenvorstadt. Nur: Diese Schlagzeile wurde zu keinem Zeitpunkt auf 20 Minuten publiziert, der Artikel ist eine Fälschung.