Am Donnerstag überfielen als Polizisten verkleidete Bankräuber die St. Galler Kantonalbank in Sevelen. «Eine solche Uniform kann man im Internet bestellen», sagt selbst die Polizei.

Schwarzer Helm, Sturmhauben, Kampfstiefel: Die Bankräuber, die am Donnerstag die St. Galler Kantonalbank in Sevelen überfielen, waren bewaffnet – und als Polizisten getarnt. Gross weist eine Aufschrift auf dem Rücken auf die vermeintliche Zugehörigkeit zu einer Interventionseinheit hin.

Wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Mitteilung schreibt, flüchteten die Täter, die gebrochen Deutsch sprachen, mit mehreren zehntausend Franken. Beim Fluchtauto könnte es sich um einen älteren blauen Skoda Octavia handeln, der mit gefälschten St. Galler Kontrollschildern unterwegs war. Das Kontrollschild kopierten sie demnach von einem Patrouillenauto der Kantonspolizei St. Gallen.

«Dreiste und professionelle Täter»

«Die Täter sind mit einer Dreistigkeit und Professionalität vorgegangen, wie wir sie bisher nicht gekannt haben», sagt Hanspeter Krüsi, Leiter Kommunikation bei der Kapo St. Gallen. Zum Tathergang will er sich aus ermittlungstaktischen Gründen nicht weiter äussern. Damit sich die Flüchtigen nicht ins Ausland absetzen könnten, seien bei der Fahndung Beamte des Grenzwachtkorps involviert. Woher die Täter die Uniform haben, werde abgeklärt, sagt Krüsi. Aber: «Eine solche Uniform kann man im Internet bestellen.»

Ein kurzer Augenschein im Internet zeigt: In der Schweiz ist es relativ einfach, Teile von Polizei-Uniformen zu kaufen. Auf Ebay kostet eine « taktische Einsatzweste » mit Polizeiaufdruck 69 Franken. Ein « Polizei»-Klettabzeichen ist für 16 Franken erhältlich, einen schwarzen « Gefechtshelm » kann man für 38 Franken ersteigern. Taktische Bekleidung wie Hosen (60 Franken), Handschuhe (28.50 Franken) und das Pistolenholster (49 Franken) erhält man auch bei Onlineanbietern.

Der Kostümverleih Kostüm Kaiser AG in Aesch (BL) bietet ebenfalls eine «Sondereinheit Uniform mit Ausrüstung» an. Jedoch wird diese ausnahmslos nur an professionelle Filmproduktionen mit Dreherlaubnis der Polizei vermietet, wie Chef Bruno Gschwind auf Anfrage betont: «Wir brauchen ein Drehbuch, müssen die Leute kennen und auch die Polizei muss informiert sein.»

«Bankräuber haben es der Polizei gut abgeschaut»

Doch auch professionelles Equipment können Private online erwerben. So bietet etwa die Schaffhauser Firma Testudo AG kugelsichere Westen, Überziehschutzwesten und Gilets an. Auf Anfrage betont Geschäftsführer Bernhard Schneider, dass die von den Bankräubern getragenen Westen nicht von seiner Firma stammten: «Obwohl man sagen muss: Die Bankräuber sehen professionell aus und haben es der Polizei richtig gut abgeschaut.» Seine Firma beliefere jedoch Polizeikorps und nur in Ausnahmefällen Private. Wer eine Weste kaufen möchte, muss demnach seine Angaben und den Grund für den Kauf angeben.

Stadt- und Kantonspolizeien entsorgten Schutzwesten im Normalfall nach zehn Jahren, weil dann die Herstellergarantie ablaufe. Schneider: «Dass einige davon auf dem Grau- oder Schwarzmarkt landen, kann nicht ausgeschlossen werden.»

«Mit genügend krimineller Energie findet man Internet fast alles»

Die SVP-Nationalrätin und Ex-Polizistin Andrea Geissbühler ist nicht erstaunt, dass man online Polizeiuniformen kaufen kann, die auf den ersten Blick mit echten Uniformen verwechselt werden könnten. Korrigierend einzugreifen, sei jedoch schwierig. «Der dafür nötige Aufwand stünde in keinem Zusammenhang mit dem Ertrag. Vor allem handelt es sich hier um einen Einzelfall.“