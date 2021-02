In Zug gaben sich Betrüger am Telefon als Polizisten aus und erbeuteten so rund 100’000 Franken von einer Seniorin.

Die Masche der Betrüger funktioniert immer nach dem gleichen Schema: Das Telefon klingelt und am anderen Ende der Leitung meldet sich eine Person, die sich als Polizist ausgibt. Die Stimme warnt eindringlich vor Einbrechern, die es auf die Wertsachen der angerufenen Person abgesehen haben. Wie die Zuger Polizei am Freitag mitteilte.

Betrüger setzen Opfer unter Druck

Weiter hiess es in der Mitteilung: «Die Hartnäckigkeit der Betrüger setzte die Seniorin derart unter Druck und schürten Ängste in ihr, dass sie aus ihrem Schliessfach ihrer Bank Bargeld und Wertgegenstände abholte.» In der Folge kam es in der Wohnung der Rentnerin zu einem Treffen mit einem weiteren «falschen Polizisten».