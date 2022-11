«Eine Frechheit»: Fake-Profil auf Tinder – Weight Watchers lädt Frauen zum Abnehmen ein

Das vermeintliche Profil von Ripke sieht erstmal aus wie jedes andere – ein Bild von ihm beim Kochen, eines beim Schwimmen und im Text beschreibt er sich als «angehender Meisterkoch, Fotograf und Podcaster». Ripke kocht laut seinem Profil gerne und versuche sich ausgewogen zu ernähren. «Neben Genuss und leckerem Essen fühlt sich auch Sport ganz wundervoll an. Hast du auch Lust auf gesunde Gewohnheiten? Dann lass uns mal zusammen kochen!» steht in seinem Profil.

Bei Match bekommen Frauen automatisch eine Nachricht mit Werbung

Kam es zu einem Match, bekamen die Frauen automatisch die Nachricht: «Du + gesunde Gewohnheiten = ❤️ Ich bin schon länger dabei und habe damit endlich zu mir und meiner Mitte gefunden. Du sehnst dich nach Inspiration und Support auf deiner Reise zu mehr Balance und einem gesunden Lebensstil? Melde dich jetzt bei Weight Watchers an und komm auf den Geschmack neuer Gewohnheiten.» Weight Watchers bietet verschiedene Programme zum Abnehmen und Fitness an, wie zum Beispiel ein umfassendes Diätprogramm.

Darüber sind viele empört. Auf Instagram trägt die Sängerin Kim Hoss Reaktionen, die ihr Frauen gesendet haben, zusammen. «Das ist so eine Frechheit einfach! Ich habe gestern Abend mit Paul gematcht und hatte dann automatisch diese Nachricht im Postfach.» Eine andere Betroffene schreibt: «Ich habe gedacht, ich muss kotzen.»

Paul Ripke beendet Partnerschaft mit Weight Watchers

Paul Ripke nimmt am Sonntag auf seiner Instagram-Story Stellung zur Werbekampagne. Er sei nicht richtig über die Pläne informiert worden. Er habe zwar der Idee zugestimmt, doch Weight Watchers habe dann ein anderes Foto und einen anderen Text verwendet, als ursprünglich abgesprochen war. Nach der Kritik habe er darum gebeten, dass die Kampagne gestoppt wird und dass das Fake-Profil deaktiviert werde – was Weight Watchers inzwischen getan hat. Ausserdem habe er die Partnerschaft mit Weight Watchers per 1. Januar beendet.