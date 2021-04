Roland Heri - Fake-Reservationen und -Bestellungen – FCB-CEO erstattet Anzeige

Der Machtkampf beim FC Basel ist weiterhin in vollem Gange.

Es vergeht fast keine Woche, in der der FC Basel abseits vom Platz keine Schlagzeilen macht. Seit geraumer Zeit wird die Schlammschlacht zwischen FCB-Clubboss Bernhard Burgener und Ex-Basel-Profi David Degen in der Öffentlichkeit ausgetragen. Es geht um die Aktienmehrheit des Clubs und ob ein ausländischer Investor Kapital in den FC Basel investieren soll oder nicht. Viele FCB-Anhänger sind unzufrieden mit der aktuellen Situation rund um ihren Verein und haben schon mehrere Aktionen gegen Burgener gestartet.