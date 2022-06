Marko Osmakcic verlässt TV-Show «Zadruga» nach vorgetäuschtem Tod seines Vaters

Während neun Monaten war der einstige Schweizer Bachelorette-Kandidat Marko Osmakcic in der serbischen TV-Show «Zadruga» – die ähnlich funktioniert wie «Big Brother» – von der Aussenwelt abgeschottet. In dieser Zeit sorgte er mit Ausrastern, Prügeleien, Beleidigungen und zuletzt mit einer Schwangerschaft seiner TV-Freundin für Negativ-Schlagzeilen. Jüngst konnte er die Sendung allerdings vorzeitig verlassen, da sein Vater laut Todesanzeige am 8. Juni 2022 «auf tragische Art» verstorben ist. Oder doch nicht?

TV-Show soll Kandidaten an ihre Grenzen treiben

Das sagt Marko zu den Umständen

Auf Anfrage von 20 Minuten zeigt sich der Zürcher selbst eher zurückhaltend: «Ja, ich bin inzwischen wieder daheim in der Schweiz und sehr dankbar dafür. Meinem Vater geht es Gott sei Dank bestens. Ich werde die kommenden Tage erstmals mit meinen Liebsten verbringen und die Zeit geniessen», so der Reality-TV-Darsteller. Nichtsdestotrotz kündigt er an: «Ich habe in der Sendung Fehler gemacht, die nicht zu entschuldigen sind. Aber es gibt immer zwei Seiten und meine werde ich schon bald mit der Öffentlichkeit teilen und den Lügen des Senders ein Ende setzen.»