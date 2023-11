Fake Work: Das droht dir, wenn du Arbeit im Homeoffice vortäuscht

Was droht mir, wenn ich Arbeit vortäusche?

Wogegen verstosse ich?

Gemäss Rechtsanwalt Christian Lenz von der Kanzlei Lenz und Caduff verletzen Arbeitnehmende, welche zwar vorgeben, im Homeoffice zu arbeiten, aber in Tat und Wahrheit einer anderen Tätigkeit nachgehen, ihre arbeitsvertragliche Pflicht, Arbeit zu leisten und darüber hinaus auch ihre Treuepflicht. Dies gelte auch in Fällen, in welchen nicht der «ganze» Tag gearbeitet wird, aber trotzdem der ganze Arbeitstag «erfasst» wird. «Selbstverständlich ist es auch im Homeoffice erlaubt, man ist sogar gesetzlich verpflichtet, Pausen zu machen. Wer im Homeoffice kurz in die Waschküche geht, muss sich keine Sorgen um den Job machen.»