Fake Work: Mitarbeiter täuschen vor, im Homeoffice zu arbeiten

Mitarbeiter erzählen : «Es ist gar nicht so schwierig, Arbeit vorzutäuschen»

Darum gehts Im Homeoffice so zu tun, als ob man arbeitet, ist keine Seltenheit.

Das zeigen Erfahrungsberichte der 20-Minuten-Community.

Auch ein Experte bestätigt den Trend. Er erklärt, warum das so ist und was Firmen dagegen machen können.

Fake Work stellt Firmen vor ein grosses Problem. Bei der sogenannten Scheinarbeit täuscht der Mitarbeitende vor, im Homeoffice zu arbeiten, während er einer anderen Beschäftigung nachgeht. Mehrere Personen aus der 20-Minuten-Community geben zu, so ihre Vorgesetzten auszutricksen. So auch Softwareentwickler D.V.* (46) aus Bern: «Ich erledige alle meine Aufgaben schon vor dem Mittag, somit gibt es den restlichen Tag nichts mehr zu tun.» Am Nachmittag schaue er dann Netflix oder sei auf Social Media aktiv.

Um nicht aufzufallen, lässt er den Bildschirm im Hintergrund offen, so bleibe sein Status aktiv: «Es ist gar nicht so schwierig, Arbeit vorzutäuschen. Meine Vorgesetzten haben sowieso keinen Überblick, wer was macht.» Ein schlechtes Gewissen habe er nicht: «Ich habe ja meine Aufgaben erledigt, das ist das Wichtigste.» Auch Konsequenzen befürchtet er nicht: «Im schlimmsten Fall droht mir nur eine Verwarnung.»

«Ich mache auch mal ein Nickerchen»

Ähnlich macht es ein 20-jähriger Zürcher, der in der Logistikbranche arbeitet: «Wenn ich meine Arbeit schon erledigt habe und es nur noch wenig zu tun gibt, mache ich auch mal ein Nickerchen.» Damit das nicht auffällt, täusche er ein Meeting vor und stelle seinen Status auf «nicht stören». Ein schlechtes Gewissen plagt auch ihn nicht: «Wieso auch, ich schade ja niemandem damit.» Viele seiner Arbeitskollegen und Freunde würden es genauso machen.

«Das machen fast alle, Homeoffice ist ein freier Tag», sagt auch S.* Sie selbst wisse von Personen, die die Wäsche machen, ihre Kinder nebenbei betreuen und das Telefon nicht abnähmen: «Sie wischen beim Computer regelmässig drüber, damit es so aussieht, als ob sie online wären.» Im Gegensatz zu ihren Vorrednern findet S. dieses Verhalten nicht in Ordnung.

Bereiche wie Dienstleistung und Wissensarbeit sind betroffen

Wirtschaftspsychologe Christian Fichter bestätigt den Trend: «Es gibt immer mehr Arbeitnehmende, die im Homeoffice nur so tun, als ob sie tatsächlich arbeiten.» Betroffen seien insbesondere Branchen, bei denen man am Ende des Tages kein Produkt in den Händen hält, wie zum Beispiel die Bereiche Dienstleistung und Wissensarbeit.

Den Grund sieht er unter anderem darin, dass es immer mehr «Bullshit-Jobs» gibt, die man einfach weglassen könnte. «Die betroffenen Mitarbeiter spüren das und ihre Motivation sinkt. Sie leisten als Folge nur Dienst nach Vorschrift.» Unter «Bullshit-Jobs» versteht Fichter Aufgaben, die keinen Sinn machen und keinen Nutzen haben.

Fake Work entstehe zudem aufgrund der fehlenden Klarheit über das Endprodukt: «Zwar sind in vielen Firmen die Ziele schon irgendwo definiert, aber entweder zu abstrakt oder sie werden im Arbeitsalltag vergessen.» Zudem hätten sich die Vorstellungen der Homeoffice-Romantiker nicht bewahrheitet, nach denen man im Homeoffice viel produktiver und glücklicher sei als im Büro: «Das stimmt nur für hoch motivierte Mitarbeiter, die ihre Arbeit nicht nur als Geldquelle, sondern auch als sinnstiftend erachten. Und das sind halt längst nicht alle.»

«Verminderte Produktivität kann sich negativ auf den Umsatz auswirken»

Für die Firmen kann dieses Verhalten ein Problem werden: «Es passiert nicht von heute auf morgen, aber eine verminderte Produktivität kann sich negativ auf den Umsatz auswirken.» In Ländern wie den USA werde Homeoffice bereits seit letztem Jahr immer mehr reduziert beziehungsweise teilweise ganz abgeschafft. Der Grund: «Firmen wie Amazon oder Apple haben bemerkt, dass die Produktivität ihrer Mitarbeitenden steigt, wenn sie mindestens eine bestimmte Anzahl ihrer Arbeitstage im Büro verbringen.»

Fichter hält es dennoch für eine schlechte Lösung, Homeoffice ganz abzuschaffen. Er empfiehlt den folgenden Lösungsansatz: «Für richtig und wichtig halte ich die Schaffung einer Unternehmenskultur, die Offenheit, ehrliches Feedback und sinnhaftes Arbeiten fördert und den Mitarbeitenden eine gute Umgebung und Wertschätzung bietet.» Damit kämen die Mitarbeiter gar erst nicht auf die Idee, zu täuschen, weil sie intrinsisch motiviert seien.

Einige Firmen geben gegenüber 20 Minuten an, dass sie weiterhin auf das System Homeoffice setzen. Es gibt aber auch Unternehmen, die ihre Mitarbeitenden ins Büro zurückholen. So unter anderem Novartis. Bei Novartis müssen die Büro-Mitarbeitenden seit Anfang 2022 rund 60 Prozent der Arbeitszeit vor Ort sein. Als Grund nennt das Unternehmen, dass sich im Homeoffice die persönlichen Kontakte nicht im selben Ausmass entfalten können wie vor Ort im Büro.

