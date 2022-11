WM 2022: Keiner wird so oft gefoult wie Brasiliens Superstar Neymar

Doch was war sonst noch interessant? Wir zeigen dir zu jedem Spiel spannende Fakten.

Schweiz – Kamerun 1:0

Erfolgloses Kamerun: Kamerun hat jedes seiner letzten acht WM-Spiele verloren. Nur Mexiko hat in der WM-Geschichte mehr Spiele in Folge verloren (9 zwischen 1930 und 1958).

Gefährlicher Shaqiri: Der Nati-Star war an der Hälfe der letzten 24 Tore der Schweiz bei den letzten vier Teilnahmen an Grossereignissen (EM und WM) direkt beteiligt, er schoss dabei acht Tore selbst und gab vier Vorlagen.

Tor-Monster Embolo: Der in Kamerun geborene Breel Embolo hat in seinen letzten drei Pflichtspieleinsätzen für die Schweiz jeweils getroffen – das ist seine längste Pflichtspiel-Trefferserie für die Nati.

Brasilien – Serbien 2:0

Auf die Knochen: Brasiliens Neymar wurde in dieser Partie neunmal gefoult, mindestens viermal öfter als jeder andere Spieler bei dieser WM. Der Superstar musste zudem bei der Partie gegen Serbien ausgewechselt werden, es besteht ein Verdacht auf eine Knöchelverletzung – die Fans bangen um ihren Superstar.

Er hat einen Lauf: Richarlison erzielte neun Tore in seinen letzten sieben Spielen für Brasilien in allen Wettbewerben. Er ist zudem der achte Brasilianer, der bei seinem Debüt an einer WM zwei Tore erzielt, der erste seit Neymar 2014.