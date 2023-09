Können Kühe nicht schwimmen und laufen mit Wasser voll?

«Ich hab gedacht, Kühe können nicht schwimmen und würden dann absinken.» So kommentierte Tiktok-User Ser4phmoon den 20-Minuten-Beitrag über eine Kuh , die in einem Bündner Bergsee ihre Runden dreht (siehe Video). Er steht mit dieser Meinung nicht allein da. Tatsächlich hält sich das Gerücht schon seit vielen Jahren.

In Graubünden sprang eine Kuh in einen Bergsee. Anschliessend schwamm sie über die ganze Breite, um zu ihrer Herde zu gelangen.

Weshalb sollten Kühe nicht schwimmen können?

Was sagen Fachleute dazu?

Sie widersprechen der Behauptung: «Das Fehlen des Schliessmuskels ist ein oft geäusserter Irrtum. Rinder, so wie alle Wiederkäuer, und, soweit ich weiss, auch alle anderen Säugetiere haben einen gut funktionierenden Schliessmuskel», sagt Ulrich Bleul, stellvertretender Klinikdirektor und Leiter Grosstierreproduktion an der Vetsuisse-Fakultät der Uni Zürich. Das könne man in den Filmen über Gnus, die ebenfalls Wiederkäuer sind, in Afrika sehen. «Die überqueren bei ihren Wanderungen mehrfach Flüsse schwimmend.»