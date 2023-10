Faktencheck: Dieses Mädchen wurde nicht von der Hamas entführt

Dieser Clip wurde nach den Terroranschlägen der Hamas aus dem Zusammenhang gerissen: Er ist mindestens einen Monat früher entstanden. Tiktok

Darum gehts Im Zuge der Terroranschläge in Israel durch die Hamas sind auch Falschinformationen aufgetaucht.

Eine Falschbehauptung bezieht sich auf ein Video, das angeblich einen Hamas-Terroristen und ein entführtes jüdisches Mädchen zeigt.

Das Video ist jedoch Wochen vor den Angriffen entstanden.

«Hamas-Terrorist mit entführtem jüdischen Mädchen in Gaza. Es ist unser Feind», so lautet der Post zu einem vor allem auf der Plattform X geteilten kurzen Tiktok-Video. Es zeigt einen arabisch sprechenden Mann und ein kleines Mädchen. Geteilt hat es unter anderem Marc Zell, ein amerikanisch-israelischer Anwalt und Vorsitzender sowie Vize-Präsident der Republicans Overseas Israel.

In den ersten paar Sekunden ist ein Banner zu sehen, auf dem in arabischer Sprache «ein verlorenes Mädchen» steht. Direkt daneben: fünf lachende Smileys. Es scheint, als wäre das Video am vergangenen Wochenende nach den Terroranschlägen der Hamas entstanden. Schliesslich wurden seither über 100 Personen entführt. Doch das Video ist nicht in diesem Zusammenhang entstanden. Es ist schon älter – auch wenn auf X als Upload-Datum der 9. Oktober 2023 angegeben ist. Dies nicht nur bei Zells Post, sondern auch etwa hier.

Aufnahme mindestens einen Monat alt

Zwar bleibt die Bilderrückwärtssuche erfolglos und führt zu keinen früheren Veröffentlichungen des Clips – oder Ausschnitten daraus – im Internet. Doch der Tiktok-Clip selbst bringt die Betrachtenden auf die richtige Spur: Zum Tiktok-User @izzeddin_masama, der das Video in Umlauf gebracht hat. Dessen Konto ist genauso wie das Video «momentan nicht mehr verfügbar».

Sucht man nach User und Beitrag nicht auf Tiktok direkt, sondern auf Google, erfährt man, dass das Video bereits «vor einem Monat» auf der Plattform aufgetaucht ist – und damit vor den Hamas-Angriffen vom vergangenen Wochenende. Das deckt sich mit dem Upload-Datum von Tiktok, das in einer archivierten Version des Tiktok-Posts noch zu finden ist. Demnach wurde der Clip am 8. September 2023 hochgeladen. Der koordinierte Angriff der Hamas startete erst am 7. Oktober.

1 / 5 Für X-User Marc Zell ist die Sache klar: Das Video zeigt einen «Hamas-Terroristen mit einem entführten jüdischem Mädchen in Gaza». Seine Worte – und das Upload-Datum – erwecken den Eindruck, die Szene sei nach den Terroranschlägen durch die Hamas im Oktober 2023 gefilmt worden. Doch das kann nicht sein. Screenshot X Der von Zell und anderen X-Usern geteilte Clip stammt von Tiktok: von User @izzeddin_masama, der das Video in Umlauf gebracht hat. Dessen Konto ist «momentan nicht mehr verfügbar». Screenshot Tiktok Gleiches gilt für besagtes Video. Auch dieses ist «momentan nicht verfügbar». Screenshot Tiktok

Originalkontext unklar

Es lässt sich nicht nachvollziehen, wer der Urheber des Clips ist und wer sich hinter dem Usernamen @izzeddin_masama verbirgt. Es ist auch unbekannt, wer der Mann in dem Clip ist. Auch die Identität des kleinen Mädchens ist unklar. In dem Video findet sich kein Hinweis darauf, welche Nationalität sie hat. Auch gibt es keine Anhaltspunkte zum Aufnahmeort oder Hinweise darauf, dass sie verschleppt wurde. Klar ist lediglich, dass der Mann das Mädchen auf Arabisch anspricht. Er fragt sie, von wo sie ist und ob sie Arabisch spricht. Am Ende fragt er es: «Wo ist deine Mutter, wo ist dein Vater?» Daraufhin zeigt das Mädchen nach links.

Damit entpuppt sich eine – ebenfalls auf X kursierende – vermeintliche Übersetzung ins Deutsche und Englische durch eine künstliche Intelligenz als falsch oder zumindest sehr irreführend. Diese Missinterpretation muss nicht zwangsläufig bewusst geschehen sein: Beides könnte dem speziellen Dialekt des Mannes und den Hintergrundgeräuschen im Video geschuldet sein.

Die von der künstlichen Intelligenz gelieferte Übersetzung ist bestenfalls sehr irreführend. Screenshot EzDubs.ai

Fazit

Fest steht, dass das Video nicht im Zuge der aktuellen Terroranschläge durch die Hamas entstanden ist, sondern mindestens einen Monat früher. Erstmals ist das Video am 8. September auf Tiktok erschienen. Dort ist das Video mittlerweile nicht mehr zu finden. Auch das Nutzerkonto des Postenden ist nicht mehr abrufbar. Das Video wurde also zeitlich und vermutlich auch inhaltlich aus dem Kontext gerissen. Der Clip liefert keinen Hinweis darauf, dass das Mädchen durch die Hamas oder sonst jemanden verschleppt wurde.

Fakten-Push Falle nicht auf Fake-News rein! Abonniere in der 20-Minuten-App die Benachrichtigungen des Faktencheck-Kanals. So bleibst du auf dem neuesten Stand über den Wahrheitsgehalt von Behauptungen aus der weiten Welt der sozialen Medien. Stimmt die neueste Nachricht zum Coronavirus, sieht man wirklich ukrainische Soldaten im viralen Video und sind tatsächlich Ufos auf der Erde gelandet? So gehts: Installiere die neueste Version der 20-Minuten-App. Tippe oben rechts aufs Einstellungs-Menü (drei Striche mit Kreis), dann «Einstellungen» und schliesslich auf «Push-Mitteilungen». Wähle die gewünschten Themen aus und klicke dann «Weiter». Wähle nun, falls gewünscht, eine Region aus und klicke «Weiter». Beim Punkt «Themen» kannst du jetzt «Faktencheck» auswählen. «Bestätigen» klicken und du bist dabei!