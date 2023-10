Sahni Louk: Angeblich letztes Tanzvideo stammt von März 2023

Dieses Video zeigt Shani Louk beim Tanzen – allerdings nicht wie auf Social Media und von einigen Medien behauptet beim Nova-Musikfestival das am 7. Oktober 2023 von Hamas-Terroristen gestürmt wurde. X

Darum gehts Shani Louk (22) ist eine von vielen Geiseln, die die Terroristen der Hamas im Oktober 2023 genommen haben.

In den sozialen Medien ist ein Video aufgetaucht, das sie kurz vor dem Massaker beim Tanzen zeigen soll.

Auch einige Medien berichten so.

Doch die Aufnahmen sind auf einem anderen Musikfestival im Frühjahr 2023 entstanden.

Shani Louk ist eine der vielen Personen, die seit den Terroranschlägen der Hamas am vergangenen Wochenende in Israel vermisst werden. Laut ihrem Cousin hatte sie das Supernova Sukkot Gathering, kurz: Nova-Festival, im Süden Israels besucht, das von den Mitgliedern der Terroristengruppe am Samstag gestürmt wurde.

Dass die 22-Jährige in der Gewalt der Hamas ist, beweist ein von CNN verifiziertes Video, das 20 Minuten bewusst nicht zeigt (siehe Box). Aufgrund der Tattoos habe sie ihre Tochter zweifelsfrei identifizieren können, so die Mutter.

Angeblich letzte Aufnahme von Louk ist nicht aktuell

Mittlerweile ist ein weiteres Video aufgetaucht, das Louk angeblich nur kurz vor dem Angriff der Hamas auf das Festival beim ausgelassenen Tanzen mit ihren Freundinnen zeigen soll. Entsprechende Posts gibt es einige, zum Beispiel hier, hier und hier. Auch einige Medien berichten darüber (hier, hier und hier). Bloss: Das Video ist zwar echt, allerdings ist es nicht auf dem Nova-Musikfestival entstanden, sondern bei einem anderen Event im März 2023.

Woher weiss man, dass es an einem anderen Ort aufgenommen wurde?

Das verrät zum einen die Ortsmarke in dem kurzen Video, das dem Erscheinungsbild nach von Louks auf privat gestelltem Instagram-Account stammt. Unter ihrem Profilnamen @shanukkk findet sich die Angabe «The Gamaliya – חאן גמלייה», die zu einem gleichnamigen Veranstaltungsort führt. Dieser befindet sich zwischen dem Sapir Park und dem Sapir Airfield nahe der Grenze zu Jordanien (siehe folgende Bildstrecke) und liegt rund zwei Autostunden entfernt von dem Ort, den jetzt Hamas-Kämpfer brutal überfallen haben.

Auf dem Gamaliya-Gelände finden regelmässig Musikfestivals statt. Das belegen die Social-Media-Kanäle des Orts. Beim Scrollen durch die Bilder und Videos der zurückliegenden Events findet man auch jenes markante Sonnensegel, das in dem angeblich letzten Video von Shani Louk und ihren Freundinnen zu sehen ist.

1 / 5 Shani Louk, von deren Instagram-Account das Tanzvideo stammt, hat den Ort der Aufnahme selbst angegeben: «The Gamaliya – חאן גמלייה». Screenshot X Der Veranstaltungsort befindet sich nahe der jordanischen Grenze, beim Sapir Airfield. Screenshot My Google Maps Das Supernova Sukkot Gathering, das die Hamas-Terroristen am Samstag überfallen haben, befindet sich rund zwei Stunden davon entfernt, im Bereich der israelischen Siedlung Rei'm in der Nähe des Gazastreifens. Screenshot Google Maps

Auf Aufnahmen vom Gelände des Nova-Festivals (siehe folgendes Video) ist das Sonnensegel nicht zu sehen. Ein weiterer Beleg dafür, dass der kurze Clip nicht von dort stammen kann und nicht die letzten Momente der jungen Frauen zeigt.

Dieses Video zeigt, wie es auf dem Festivalgelände nach dem Massaker vom Samstag aussah. 20min

Woher weiss man, das die Aufnahme aus dem März 2023 stammt?

Durch Abgleich des Videos mit öffentlich verfügbaren Aufnahmen von Musikevents, die auf dem Gamaliya-Areal stattgefunden haben. Solche sind unter anderem auf Instagram zu finden – auf dem Profil von @the_gamaliya oder bei (Mit-)Veranstaltern, DJs oder Besucherinnen und Besuchern, die bei ihren Foto- und Videoposts «The Gamaliya – חאן גמלייה» als Ort angegeben haben. So, wie es auch die von den Hamas verschleppte Shani Louk gemacht hat.

Andere Aufnahmen von Louk und ihren Freundinnen konnte 20 Minuten nicht finden. Wohl aber solche, in denen Personen zu sehen sind, die auch in dem fälschlicherweise als letztes Video gehandelten Clip auftauchen. Sie stammen von unterschiedlichen Personen, sind aber alle an einem Wochenende im März 2023 entstanden, an dem auf dem Gamaliya-Areal das von Fusion Culture ausgerichtete Purim Circus Festival stattfand. Das Auftauchen der selben Personen in von voneinander unabhängigen Personen geposteten Clips wird als Beleg dafür gewertet, dass sich auch Shani und ihre Freundinnen zu diesem Zeitpunkt dort befanden.

1 / 5 Die Personen sind durch ihre markante Kleidung zu identifizieren. Da ist etwa der Mann, der auf den Aufnahmen vom Purim Circus Festival einen auffällig gemusterten Kimono, eine schwarze Brille und eine Schiebermütze trägt. (Im Bild: Screenshot eines Videos, das während des Purim-Circus-Festivals im März 2023 auf dem Gamaliya-Areal entstanden ist) Screenshot Instagram/israel_170214 Genau dieser Mann ist auch auf dem ursprünglich von Shani Louk geposteten Video zu erkennen. Screenshot X Auch der Mann, der mit freiem Oberkörper und Nikolausmütze tanzt und dabei den Taschengurt quer trägt, taucht sowohl in dem ursprünglich von Louk geposteten Video … Screenshot X

Gibt es denn ein letztes Video von Shani Louk?

Eine solche Vermutung kursiert zumindest: Auf der Plattform X ist in der Zwischenzeit ein weiteres Video aufgetaucht, das womöglich Louk zeigt. Allerdings gibt es erhebliche Zweifel daran.

Darin ist zu sehen, wie Menschen versuchen, sowohl mit dem Auto als auch zu Fuss zu fliehen, im Hintergrund sind Schüsse zu hören. Etwa bei Minute 0:26 sind in dem Auto, aus dem gefilmt wird, die Beine einer Frau zu sehen. Unter den Knien ist ein grosses Tattoo erkennbar. Auch Louk hat an dieser Stelle Tätowierungen – allerdings an beiden Schienbeinen. Bei der Frau im Auto ist nur eines auf dem linken Bein zu sehen. Zudem scheint die Form eine andere zu sein als auf den verifizierten Bildern von Louk. Auch die Stiefel im Video unterscheiden sich von denen, die Louk an diesem Tag getragen haben soll und auch in dem von CNN verifizierten Video zu sehen sind. Sie erscheinen heller und leichter.

Auf Social Media wird spekuliert, ob diese Knie zu Shani Louk gehören. Doch es gibt erhebliche Zweifel. X

Fazit

Posts und Berichte über ein angeblich letztes Video von der tanzenden Shani Louk beim Nova Musikfestival sind falsch. Zwar ist das in diesem Zusammenhang geteilte Video echt. Allerdings ist es im März 2023 während des Purim-Circus-Festivals auf dem Gamaliya-Areal aufgenommen worden.

An einem weiteren auf X geteilten Video gibt es erhebliche Zweifel.

