Flauschige Überraschung

Falken-Pärchen bringt Küken in Blumenkiste zur Welt

Im Entlebuch nistet derzeit eine Turmfalken-Familie in einem Geranien-Kasten. Da staunt sogar der Vogelexperte.

«Die drei Küken sind megahärzig und rufen ständig nach Essen», erzählt Deliah Ruckstuhl (21), deren Eltern in dem Haus leben.

Seit einigen Wochen nistet in Wolhusen LU eine Turmfalken-Familie in einem alten Geranienkasten.

Einen aussergewöhnlichen Ort, um seine Jungen auszubrüten, hat sich ein Turmfalken-Paar aus Wolhusen LU ausgesucht – nämlich eine alte Geranienkiste, die sich im zweiten Stock eines Bauernhauses befindet. Durch das Fenster hat man freie Sicht auf den flauschigen und fiependen Nachwuchs. «Die drei Küken sind megahärzig und rufen ständig nach Essen», erzählt Deliah Ruckstuhl (21), die in Langnau BE lebt und ihre Eltern im Entlebuch regelmässig besucht.

Warum das Falkenpärchen für seine Brut ausgerechnet einen Blumenkasten auserkoren hat, weiss Ruckstuhl nicht. Jedoch gebe es noch ein weiteres Nest auf der Heubühne des Hauses, in dem alljährlich Falken gastieren und das auch jetzt besetzt sei. «Vielleicht ist das Pärchen deshalb auf die Geranienkiste am Fenster ausgewichen», vermutet die junge Frau.

«Ziemlich ungewöhnlich»

Als «ziemlich ungewöhnlich» erachtet auch Vogelexperte Stefan Bachmann die Turmfalken-Brut im Geranienkasten. «Offen gesagt habe ich noch nie von so einem Fall gehört», sagt der Medienverantwortliche von Birdlife Schweiz. Ursprünglich Felsenbrüter, bringen die kleinen Greifvögel ihren Nachwuchs heutzutage oftmals in Kirchtürmen, Scheunen oder Gebäudenischen zur Welt. «Auch spezielle halboffene Nistkästen sowie alte Krähennester, die sowohl Schutz als auch einen freien Anflug bieten, nehmen Turmfalken gerne an», sagt Bachmann. Eine Geranienkiste an der Aussenseite eines Hauses sei mit solchen Nisthilfen durchaus vergleichbar.