Vorbild Dänemark – Fall aller Massnahmen soll Bevölkerung für weitere Wellen «boostern»

Zurück an den Arbeitsplatz und Schluss mit Quarantäne: Am Mittwoch hebt der Bundesrat voraussichtlich die Homeoffice- und Quarantänepflicht auf. Zur Diskussion soll aber auch eine Maximalvariante stehen. Dem Vernehmen nach schickt Gesundheitsminister Alain Berset (SP) den Kantonen eine komplette Abschaffung der Coronamassnahmen Mitte Februar in Konsultation.

«Können Welle im Herbst abprallen lassen»

Fachpersonen sehen im dänischen Weg ein Vorbild. «Das rasche Aufheben sämtlicher Massnahmen führt fast zu einer natürlichen Immunisierung. So kommen wir endlich aus dieser Pandemie», sagt Infektiologe Andreas Widmer. Omikron verlaufe selten schwer und habe die Spitäler nicht an die Grenzen gebracht. «Erwischen Ungeimpfte jetzt noch Omikron, haben wir die Chance, eine Herdenimmunität zu erreichen und eine mögliche Welle im Herbst abprallen zu lassen.»

Zudem ist laut Widmer der Impfschutz bei der geimpften Bevölkerung jetzt noch besonders hoch. «Ein weiterer Vorteil ist, dass doppelt Geimpfte, die später noch mit Omikron infiziert sind, ebenso gut geschützt sind wie Geboosterte.» Für eine rasche Aufhebung der Massnahmen spreche auch, dass viele Personen mit abgelaufenem Zertifikat für einen Booster nicht bereit seien. Einzig plädiert Widmer für eine schrittweise Aufhebung der Maskenpflicht an gewissen Orten. «Am Arbeitsplatz und in Schulen, wo man nicht Tausende Kontakte hat, sollte die Pflicht dagegen schneller aufgehoben werden.»

Keine Zertifikatspflicht und Maske als Empfehlung

Gesundheitsökonom Heinz Locher geht noch einen Schritt weiter. «Der Bundesrat sollte auch die Zertifikatspflicht am Mittwoch abschaffen», fordert er. Die aktuellen Massnahmen stünden in keinem Verhältnis mehr zur Entwicklung der Pandemie. «Baut der Bundesrat die Massnahmen nur schrittweise ab, wird die Bevölkerung mit zivilen Ungehorsam reagieren.» Auch die Maskenpflicht erachtet er als unverhältnismässige Einschränkung. «Deshalb wäre hier der Wechsel auf eine Empfehlung richtig.»

Bei bürgerlichen Politikerinnen und Politikern erhält eine schnelle Öffnung viel Zuspruch. Die Impfung wirke und auf den IPS-Stationen lägen vor allem an Delta erkrankte, sagt FDP-Nationalrat Christian Wasserfallen. «Bei dieser positiven Entwicklung müssen wir eine rasche Aufhebung der Massnahmen machen, die für die Leute wieder besser verständlich sein müssen.» Etwa in Läden und Restaurants sei die Maskenpflicht nicht mehr sinnvoll. «Welchen Nutzen hat das Zertifikat heute noch? Im Sinne des Zusammenhalts sollte es frühzeitig weggelassen werden.»

«Nicht überstürzt, aber zügig lockern»

Jan Fehr, Infektiologe und Professor an der Universität Zürich, befürwortet hingegen ein schrittweises Vorgehen bei den Öffnungen. «Praktisch alle werden früher oder später mit Omikron in Kontakt kommen und man kann und soll dies auch nicht ewig hinauszögern.» Doch aktuell zähle das richtige Tempo. «Das heisst: Nicht überstürzt, aber zügig lockern.»

Fielen sämtliche Massnahmen aufs Mal, drohten viele personelle Engpässe, so Fehr. «Isolation hin oder her: Auch wenn es in der Regel nicht zu schweren Verläufen kommt, dann sind Betroffene doch oft so krank, dass sie nicht arbeiten können, da reichen starke Kopf- oder Gliederschmerzen.»