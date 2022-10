Schwere Vorwürfe: Fall Blausee wird zum Krimi – Besitzer wurde bei Nachforschungen gedroht

Im Steinbruch & Hartschotterwerk Blausee-Mitholz (SHB) wurde, so zeigen Berichte, jahrelang giftiger Gleisschotter abgelagert. Das ist problematisch, weil der Steinbruch keine Deponie und deshalb nicht gegen Gifte gesichert ist. Zudem befindet er sich nahe am Grundwasser und der Kander, die am Blausee vorbei und schliesslich in den Thunersee fliesst. Kanton und Bund hatten den Transport von giftigen Substanzen genehmigt, obwohl sie das eigentlich nicht hätten tun dürfen. Weder das Berner Amt für Abwasser und Abfall (AWA) noch das Bundesamt für Verkehr (BAV) wollen jedoch die Verantwortung für den Fehler übernehmen.