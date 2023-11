Fall Brian: Psychiater Urbaniok über Freilassung

Man wolle in der Regel jemanden langsam an die Freiheit gewöhnen.

Brian K. wurde am Freitag von einem Tag auf den anderen freigelassen. Der Psychiater Frank Urbaniok sagt in der «SonntagsZeitung» , in der Regel versuche man eine plötzliche Freilassung nach Möglichkeit zu vermeiden, «denn sie ist immer die schlechtere Variante», erst recht, wenn die Haft lange dauerte. Man wolle jemanden langsam an die Freiheit gewöhnen. «So sieht man, wo Schwierigkeiten auftauchen, kann diese besprechen und sich Strategien überlegen.»