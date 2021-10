Frankreich : Fall eines Serienmörders nach 35 Jahren aufgeklärt

Einer der bedeutendsten ungeklärten Kriminalfälle in Frankreich scheint gelöst: Der mutmassliche Täter wurde tot in seiner Wohnung gefunden. Er soll für vier Morde und sechs Vergewaltigungen verantwortlich gewesen sein.

Der mutmassliche Täter wurde tot in seiner Wohnung in Le Grau-du-Roi gefunden. Die Gemeinde am Mittelmeer liegt rund 30 Kilometer von Montpellier entfernt.

Nach 35 Jahren hat die Polizei die Identität eines Serienmörders und Vergewaltigers festgestellt. Der Mann sei in einer Wohnung in Südfrankreich tot aufgefunden worden, teilte die Staatsanwaltschaft am Donnerstagabend mit. Die DNA-Analyse habe ihn als Täter mehrerer Verbrechen identifiziert. Unter den Opfern ist nach französischen Medienberichten auch ein deutsches Au-pair-Mädchen, das 1987 getötet worden war.

Der Täter war ein Polizist

François V. habe sich in einer Wohnung in Grau-du-Roi am Mittelmeer das Leben genommen und sich in einem Brief zu Verbrechen bekannt, bestätigten Ermittlerkreise der Nachrichtenagentur AFP einen Bericht der Zeitschrift «Le Point». Weiteren Medienberichten zufolge erklärte der Familienvater in dem Schreiben, dass er im Affekt gehandelt, seine Probleme später aber in den Griff bekommen habe.