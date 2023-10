Jean-Daniel Ruch: Stolperte der abgesägte Sicherheitschef über Fraueneskapaden?

Der derzeitige Schweizer Botschafter in der Türkei hätte sein neues Amt am 1. Januar antreten sollen. Ruch strich bei seiner Ernennung seine langjährige Erfahrung als Diplomat in Konfliktgebieten hervor. Doch im Auswahlverfahren schien etwas schief gelaufen zu sein – Ruch wird die Stelle nicht antreten.