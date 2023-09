«Solche Betreiber nutzen Krisen von Jugendlichen für Profit aus»

Etablierte Schweizer Sterbehilfe

«Bei uns haben solche Webseiten vermutlich weniger Aufmerksamkeit»

Exit rät auch im Sinne der Suizidprävention dringend davon ab, Substanzen über Internet-Seiten zu beziehen. «Man kann nie mit Sicherheit sagen, was genau in der erworbenen Substanz enthalten ist und in welchem Reinheitsgrad bzw. in welcher Konzentration. Es hat sich gemäss Swissmedic gezeigt, dass Arzneimittel, die per Internet bestellt werden, oft aus illegalen, ausländischen Quellen stammen und die Qualität der Ware mangelhaft ist.»