Fall Lena (10): Vergewaltiger (25) und Killer (11) tranken Bier

Werner Z. ist schockiert, den Tod seiner Tochter Lena kann er nicht nachvollziehen. Was in der Nacht zum 4. April in der Jugendeinrichtung im bayerischen Wunsiedel passierte, in der seine Tochter Lena getötet wurde, höre sich an wie aus einem «Märchenbuch» mit schrecklichem Ende, sagt der Vater dem Sender RTL.