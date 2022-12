Fall Osamah M. – Jetzt spricht die Sicherheitsdirektorin

Sicherheitsdirektorin Cornelia Stamm Hurter (SVP) erklärt die Verzögerungen. Und sie spielt den Ball zurück: Auch der Bund könnte jederzeit aktiv werden, wenn es so dringend sei.

Frau Stamm Hurter, in der Moschee Neuhausen predigt Osamah, der laut Fedpol gefährlich ist. Wie beurteilt der Regierungsrat die Situation? Bei Personen, die wegen terroristischer Aktivitäten gerichtlich verurteilt worden sind, ist weiterhin Vorsicht geboten. Entsprechend prüft die Schaffhauser Polizei, ob es konkrete und aktuelle Anhaltspunkte für eine künftige terroristische Aktivität gibt. Darauf gestützt können wir bei der Bundespolizei (Fedpol) zweckdienliche Präventivmassnahmen beantragen. So sieht es das Bundesgesetz vor.

Kritiker sagen: Dass ein verurteilter Islamist Kinder unterrichtet, genügt für Präventivmassnahmen hundertprozentig. Nein, das ist falsch. Der Umstand, dass ein verurteilter Straftäter predigt und Kinder unterrichtet, genügt nicht, um präventive Terrorabwehr-Massnahmen anzuordnen. Es bedarf konkreter und aktueller Anhaltspunkte für eine terroristische Gefährdung, um PMT-Massnahmen ergreifen zu können. Konkret müsste nachgewiesen werden, dass in Predigten und im Unterricht terroristisches Gedankengut verbreitet wird.

Wie nützlich ist das Bundesgesetz für polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT) für kritische Fälle? Die Voraussetzungen sind sehr hoch, was ein Hindernis für zügiges Handeln ist. Ich warne vor zu hohen Erwartungen an PMT-Massnahmen: Zuerst muss der Bund sie prüfen und bewilligen, die Kantone können allein nicht aktiv werden. Weiter können die Massnahmen für maximal sechs Monate angeordnet und dann einmalig um maximal sechs Monate verlängert werden. Ein Kontaktverbot beispielsweise kann nur gegenüber bestimmten, gewaltbereiten Personengruppen ausgesprochen werden. Auch ein Tätigkeitsverbot für die Arbeit mit Kindern ist nicht möglich, da es im Gesetz nicht vorgesehen ist. Zudem kann der Betroffene die Massnahmen anfechten, wenn er nicht einverstanden ist.

Dennoch könnte man es versuchen. Warum hat der Kanton noch kein Gesuch eingereicht, ein halbes Jahr nach Inkraftsetzung des PMT? Der Regierungsrat ist keineswegs untätig und insbesondere das zuständige Finanzdepartement begleitet den Fall seit langem sehr eng. Wir haben den Nachrichtendienst im November 2021 gebeten, das weitere Vorgehen an einem runden Tisch mit den involvierten Bundesbehörden zu besprechen. Wegen personeller Wechsel beim Nachrichtendienst wurde es Sommer 2022.

Doch das Fedpol forderte den Kanton Schaffhausen schon im Sommer dazu auf, im Fall Osamah aktiv zu werden.

Zuerst ist festzuhalten, dass der Nachrichtendienst in dieser Angelegenheit federführend ist. Wenn der Bund die Sache als dringlich erachtet, hat er jederzeit die Möglichkeit, von sich aus aktiv zu werden. Der Nachrichtendienst kann nämlich von sich aus beim Fedpol die Anwendung von PMT-Massnahmen beantragen. Das hat er bis jetzt aber nicht gemacht. Nach dem erwähnten runden Tisch hat die Schaffhauser Polizei die Arbeit unverzüglich in die Hand genommen. Dazu muss berücksichtigt werden, dass die kantonale Gesetzesgrundlage für polizeiliche Überwachungen, welche es für ein PMT-Gesuch braucht, erst im November 2022 in Kraft treten konnte. Der Grund waren lange Beratungen im Kantonsrat.