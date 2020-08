Appenzell

Fall um toten Lehrling verjährt, Staatsanwalt war zu langsam

Am Dienstag muss sich vor dem Bezirksgericht Appenzell der ehemalige Innerrhoder Staatsanwalt Herbert Brogli verantworten. Ihm wird vorgeworfen, ein Verfahren verschlampt zu haben.

Ein 17-jähriger Lehrling verstarb im September 2010 bei der Arbeit in einem Garagenbetrieb in Appenzell. Der junge Mann liess mit dem Warenlift Pneus vom Lager in die darunter liegende Werkstatt hinunter. Sein Oberkörper ragte in den Warenlift hinein, als dieser nach unten fuhr. Dabei wurde der Lehrling am Hals eingeklemmt. Der Notarzt konnte nur noch seinen Tod feststellen. Laut dem «St. Galler Tagblatt» war der Lift bereits zuvor vom Arbeitsinspektorat bemängelt worden. Dennoch wurde er weiterhin benutzt, ohne die Mängel zu beheben.