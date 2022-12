Schlag gegen Pädokriminalität – Menschen in Lausanne sind schockiert

In Lausanne ist die Betroffenheit gross: «Ich war total schockiert, als ich davon hörte», sagt die 22-jährige Charlyne.

Die Kantonspolizei Waadt vermeldete gestern einen massiven Schlag im Kampf gegen pädokriminelle Inhalte. Dafür wurden 153 Arbeitstage aufgewendet und 42 Hausdurchsuchungen durchgeführt, wobei unter anderem 311 Computer beschlagnahmt wurden. Insgesamt wurden 96 Personen festgenommen. Zwei kamen in U-Haft.

In Lausanne ist die Betroffenheit gross: «Ich war total schockiert, als ich davon hörte», sagt die 22-jährige Charlyne. Sie hoffe, dass die Beteiligten hart bestraft würden. «Der Fall macht mich sehr traurig. Es ist bizarr, dass es so etwas in einem Land wie der Schweiz überhaupt gibt», sagt auch Herin (19).