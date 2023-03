Windisch: Jetzt fechten Mieter Kündigung an

Die neue Eigentümerin plant, die Häuser abzureissen und vor Ort Neubauten zu errichten, heisst es in einem Schreiben des Departements an die Gemeinde.

Der Kanton sucht seit Monaten nach geeigneten Liegenschaften und evaluierte dabei die Liegenschaften an der Zelglistrasse und an der Mülligerstrasse in Windisch.

In Windisch erhielten Mieter in drei Häusern die Kündigung per Ende Juni. Es soll eine Asylunterkunft entstehen.

Der Fall Windisch geht in die nächste Runde. Wie die «Aargauer Zeitung» am Samstag schreibt, fechten mindestens elf Mieterinnen und Mieter ihre Kündigung an. Ihnen wurde kürzlich mitgeteilt, dass sie ihre Wohnungen bis Ende Juni verlassen müssen. Es soll eine Asylunterkunft entstehen. Insgesamt wohnen 49 Personen in den drei betroffenen Häusern.