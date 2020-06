Abstandsregel und 300er-Grenze

Fallen bald die Corona-Regeln in der Schweiz?

Bereits in zwei Wochen könnte die 2-Meter-Abstandsregel abgeschafft werden. Und auch die 300-Personen-Grenze für Veranstaltungen soll bei der nächsten Corona-Sitzung des Bundesrates diskutiert werden.

In den schriftlichen Antworten des Bundesrates auf entsprechende Anfragen mehrerer Nationalräte sollen sich Hinweise dazu finden.

Zwei Meter beträgt die aktuelle Abstandsregel des Bundesamts für Gesundheit (BAG). Dies könnte sich aber bald ändern. Wie «Nau» schreibt, soll dies laut Gesundheitsminister Alain Berset schon in zwei Wochen geschehen. Das Portal bezieht sich auf die schriftlichen Antworten des Bundesrates auf entsprechende Anfragen mehrerer Nationalräte.

Auf die Frage von Thomas Aeschi (SVP), ob der Bundesrat an seiner Sitzung vom 24. Juni den Mindestabstand «aufheben oder reduzieren» wird, antwortete Berset unter anderem: «Eine Reduktion des Mindestabstands steht zur Diskussion.» Die Voraussetzung dafür: Die Fallzahlen müssten weiterhin tief bleiben.

Bereits am Freitag – bei der nächsten Corona-Sitzung des Bundesrates – soll die 300-Personen-Grenze für Veranstaltungen diskutiert werden. Laut «CH Media» hoffen die Polizeien, dass der Bundesrat dabei die Regeln für Demonstrationen überprüft.

Wenn es nach Urs Hofmann geht, sollte die 300er-Grenze bei politischen Kundgebungen ganz wegfallen. «Eine neue Obergrenze hilft nicht weiter und bringt für uns nur neue Vollzugsschwierigkeiten», so der Präsident der Konferenz der kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren KKJPD. Er schlägt vor, sich stärker auf Schutzkonzepte zu konzentrieren und die Einführung einer Maskenpflicht auf Kundgebungen in Erwägung zu ziehen. Dazu sagt der SP-Regierungsrat: «Wir können Demonstrationen nicht verhindern. Also sollten wir sie bewilligen – und alles daran setzen, auf ihnen das Ansteckungsrisiko zu minimieren.»