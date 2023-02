Rassismus: Fallen Sprüche gegen «faule Romands» bald unter die Antirassismus-Strafnorm?

Die strafbaren rassistischen Äusserungen sollen breiter gefasst sein als heute, sagt Mirjam Hostetmann. So sollen zum Beispiel auch Beleidigungen wegen der Kultur und Nationalität strafbar sein.

Die Jungsozialisten diskutierten am Sonntag ein neues Positionspapier zum Thema Rassismus.

«Rechtsextreme umgehen Rassismus-Strafnorm geschickt»

Das Problem sei, dass es der SVP, aber auch Rechtsextremen wie der «jungen Tat», immer öfter gelinge, ihre Ideologie gerade noch so zu formulieren, dass sie zwar – nach Auffassung der Juso – rassistisch sei, aber nicht bestraft werden könne. Hier müsse man ansetzen, wenn man beim Rassismusproblem vorwärtskommen wolle. «Diskriminierungsgründe müssen im Gesetz breiter und ausführlicher gefasst sein, damit man in der Praxis auch wirklich Diskriminierung bestrafen kann», sagt Hostetmann. Mit der Erweiterung der Rassismus-Strafnorm auf «Kulturen und Nationalitäten» wäre es beispielsweise möglich, Äusserungen zu bestrafen, die heute nicht vom Anti-Rassismus-Gesetz erfasst sind.

Reale Gefahr der «Gesinnungspolizei»?

In der Verschärfung im Sinne der Juso liege eine grosse Gefahr und die «Gesinnungspolizei» lauere, sagt Michael Steiner, der sich als Anwalt mit Rassismusfällen befasst. Die von der Juso geforderte Ausweitung führe zu einer Spirale von Verschärfungen. Die Logik der Juso sei: «Wir beurteilen nicht mehr, was die Rechtsextremen sagen, sondern was sie meinen.» Das führe letztlich zu einer Gesinnungspolizei. «Das Strafrecht beurteilt immer Handlungen und nicht die Einstellung und die Gesinnung der Person. Eine Gesinnungsstrafe ist nicht vereinbar mit unserem Rechtssystem.»