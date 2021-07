Dank Impfungen - Fallzahlen sollen nicht mehr als Grund für Corona-Massnahmen gelten

Manfred Kopf von der ETH Zürich sagt: «Es ist nicht mehr angebracht, an der Inzidenz als zentrale m Faktor für die Beurteilung der Lage festzuhalten. »

Das soll sich nun ändern, fordert Manfred Kopf, Professor für Molekulare Biomedizin an der ETH Zürich: «Es ist nicht mehr angebracht, an der Inzidenz als zentralem Faktor für die Beurteilung der Lage festzuhalten. Insbesondere dürfen künftig die Corona-Massnahmen nicht mehr mit den Fallzahlen begründet werden.»

«Mehr Infektionen, aber weniger dramatische Verläufe»

Kopf argumentiert, dass aufgrund der fortschreitenden Impfkampagne zwangsläufig weniger mittlere und schwere Fälle, Hospitalisationen und Todesfälle im Verhältnis zur Anzahl der neuen Infektionen auftreten werden: «Ein beträchtlicher Anteil insbesondere der Risikogruppen ist geschützt. Die Viruslast konzentriert sich jetzt auf jüngere Altersgruppen, in denen die Gefahr eines schweren Verlaufs deutlich kleiner ist», sagt Kopf.

Auch Huldrych Günthard vom Universitätsspital Zürich und Institut für medizinische Virologie der Uni Zürich glaubt, dass ein Wegkommen von den Fallzahlen hin zu den Hospitalisationen bereits im Gange sei. «Früher oder später werden die Infektionszahlen wieder zunehmen, weil wir kaum in der Lage sein werden, dieses Virus zu eliminieren. Auch die Impfwirkung wird abnehmen. Es wird also zu mehr Infektionen kommen, aber eben zu weniger dramatischen Verläufen und das ist es letztlich, was wir auch mit den Impfungen bezwecken.»