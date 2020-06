vor 1h

Deutscher Virologe

«Falsch getragen sind Masken Nährboden für Bakterien und Pilze»

Falsch angewendet verlieren Masken ihre Schutzfunktion. Zudem können sie krank machen. Doch das lässt sich leicht verhindern.

von Fee Anabelle Riebeling

Darum gehts Ein deutscher Virologe warnt vor Erregern in Alltagsmasken – die könnten sich bei falscher Verwendung bilden.

Doch es gibt simple Möglichkeiten, das zu verhindern. Sowohl punkto Pflege als auch punkto Tragen.

Laut Schweizer Experten sind richtig genutzte Masken gesundheitlich kein Problem und eine wichtige Komponente im Kampf gegen die Übertragung des Coronavirus.

Ein extra geschaffenes Label zeigt, welche Masken qualitativ hochwertig sind.

Nicht nur Hygienemasken helfen, die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, sondern auch Community-Masken aus Stoff – vorausgesetzt, sie werden richtig getragen. Sonst können sie dem Träger sogar schaden, wie Hendrik Streeck, Leiter des Instituts für Virologie am Universitätsklinikum Bonn, zur «Neuen Osnabrücker Zeitung» sagte.

Die falsche Verwendung kommt in Deutschland, wo Stoffmasken aufgrund der vielerorts herrschenden Maskenpflicht zum Alltagsbild gehören, häufiger vor: «Die Leute knüllen die Masken in die Hosentasche, fassen sie ständig an und schnallen sie sich zwei Wochen lang immer wieder vor den Mund, wahrscheinlich ungewaschen», so Streeck. Das mache die Masken zu einem «wunderbaren Nährboden für Bakterien und Pilze».

Je höher die Temperaturen, desto besser

Um dem vorzubeugen, sollten Textilmasken nur einmal getragen und dann bei hohen Temperaturen gewaschen werden, «idealerweise bei 95 Grad, mindestens aber bei 60 Grad», so das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Alternativ kann man sie laut Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auch für zehn Minuten in einem Topf auskochen.

In beiden Fällen ist es wichtig, die gereinigten Masken anschliessend vollständig trocknen zu lassen. Ansonsten finden allfällige Erreger ideale Bedingungen vor und vermehren sich.

«Hier ist allerdings zu berücksichtigen, dass wichtige Eigenschaften der Masken wie Atemwiderstand, Spritzschutz und Filtrationseffizienz durch das Waschen beeinträchtigt werden können», so Simon Annaheim, Materialwissenschaftler an der Empa. «Dies speziell bei sehr hohen Temperaturen wie 95 Grad.»

«Der häufigste Fehler ist, die Maske in der Tasche zu lassen» Hugo Sax ist Leiter Spitalhygiene am Universitätsspital Zürich. Foto: Keystone Herr Sax, was ist der häufigste Fehler beim Tragen von Masken? Der wahrscheinlich häufigste Fehler ist, die Maske in der Tasche zu lassen, wenn man sie eigentlich tragen sollte – immer dann, wenn man irgendwo länger unter Menschen ist und nicht zwei Meter Abstand einhalten kann. Können Masken gesundheitlich problematisch sein? Richtig getragen sind Masken unbedenklich für die Gesundheit. Nur bei Menschen mit sehr eingeschränkter Lungenfunktion kann der Atemwiderstand durch das Tragen einer Maske ein Problem darstellen. Natürlich kann es ganz selten auch zu Hautallergien auf das Material der Maske kommen. Viele tragen die Maske unter der Nase. Was bringt sie dann noch? Masken sollen die Schleimhäute gegen Virenbefall von aussen schützen – oder die Viren abfangen, die allenfalls ausgeatmet werden. Da Ein- und Ausatmungsluft mit den Viren-beladenen Tröpfchen auch durch die Nase geht, ist die Schutzwirkung nicht wirklich gegeben, wenn die Nase ausserhalb der Maske ist.

Durchfeuchtung unbedingt vermeiden

Auch regelmässiges Wechseln der Community-Masken ist wichtig, damit Erreger keine Chance haben. Das Portal Maskeauf.de empfiehlt, Stoffmasken «nicht länger als drei Stunden» zu tragen. Denn mit der Zeit lässt der Atem des Trägers den Stoff feucht werden, was für Keime aller Art, nicht aber für die Gesundheit des Maskenträgers gut ist.

Wer seine Maske noch ein weiteres Mal nutzen möchte, kann sie – sofern sie noch trocken ist – in einem sauberen, wiederverschliessbaren Beutel aufbewahren. Jedoch nur kurzzeitig, wie das BfArM schreibt, «um vor allem Schimmelbildung zu vermeiden.»

WHO hat Meinung geändert

Verschmutzte Masken dagegen sollten sofort in die Wäsche wandern und nicht noch einmal verwendet werden, empfiehlt die Weltgesundheitsorganisation WHO in ihrem jüngst aktualisierten Guide zu Hygiene- und Stoffmasken. Ansonsten könnten Erreger ins Gesicht und auf die Schleimhäute gelangen.

Erst Anfang Juni 2020 hat die WHO ihre Meinung zum Tragen von Masken aufgrund der Corona-Pandemie revidiert.

Die Nase gehört nicht freigelegt

Die UN-Organisation warnte auch vor der falschen Verwendung. Wie Streeck ist auch den WHO-Experten das ständige Berühren der Masken während des Tragens ein Dorn im Auge. Dadurch könnte sich sogar das Risiko erhöhen, an Covid-19 zu erkranken. Denn sowohl an den Händen als auch an der Aussenseite kann sich das neuartige Coronavirus befinden, so das BfArM. Entsprechend sollten vor und nach dem Berühren der Maske immer die Hände gewaschen und desinfiziert werden.

Das Robert-Koch-Institut ist noch konsequenter. Es empfiehlt, dass die Masken durchgehend eng über Mund und Nase anliegen und auch während des Tragens nicht zurechtgezupft werden.

Nur wenn die Masken korrekt verwendet werden, «stellen sie eine sehr wichtige Komponente im Kampf gegen die Übertragung des Coronavirus dar», so Empa-Forscher Annaheim, der sich mit den Anforderungen an Community-Masken beschäftigt hat (siehe Box). Durch das Tragen der Alltagsmasken könne die Ausbreitung eingedämmt werden. «Allerdings nur, wenn auch weiterhin Abstand zu anderen Personen, Husten- und Niesregeln und eine gute Händehygiene eingehalten werden.»