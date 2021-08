Münsingen BE : Falsche 30er-Zone sorgt für Ärger und Verwirrung bei Autofahrern

Unbekannte haben in Münsingen eine grosse 30 auf die Strasse gemalt. Die Fake-Markierung sorgte für Verwirrung. Inzwischen hat die Polizei sie entfernen lassen.

Auf der Tägertschistrasse in Münsingen haben Unbekannte eine grosse 30 aufgemalt.

Eine Bodenmarkierung in Münsingen BE sorgte Ende letzter Woche für Irritation bei den Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer: Auf der Tägertschistrasse haben Unbekannte eine grosse weisse 30 auf den Asphalt gemalt. Auf Facebook sorgt die Guerilla-Aktion für unterschiedliche Reaktionen. «Solch respektlose Aktionen gehören nicht in unsere Gemeinde. Wenn man ein Anliegen hat, gibt es die Möglichkeit von politischen Vorstössen», schreibt ein User verärgert. Ein anderer witzelt: «Mach aus der 3 eine 8.» Manche hielten die Markierung gar für echt.