Neues Energielabel - «Falsche Angaben wären rufschädigend»

Irgendwann wurde es eng in der Spitzenklasse: Wenn in den letzten Jahren neue Kühlschränke, Waschmaschinen oder TV-Geräte auf den Markt kamen, war die Wahrscheinlichkeit gross, dass sie die Energieeffizienzklasse A+++ erreichten. Selbst noch bessere Geräte erhielten keine bessere Auszeichnung. Die Messlatte musste also höher zu liegen kommen und Anfang März wurde europaweit ein neues Energielabel eingeführt.