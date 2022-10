Wirbel um Ämter: Falsche Daten – Lobbywatch entschuldigt sich bei Ruth Humbel

Lobbywatch hat die Parteien und einzelne Parlamentarierinnen und Parlamentarier und ihre Mandate ins Visier genommen: Letzte Woche veröffentlichten sie eine Liste der Top 20-Ämtchenjäger im Bundeshaus . Auf Rang 1: Mitte-Nationalrätin Ruth Humbel mit 21 Prozent bezahlten Mandaten. Auch 20 Minuten übernahm diese Platzierung in der Berichterstattung.

Doch diese Daten waren falsch: Am Mittwoch veröffentlichte Lobbywatch auf Twitter eine Richtigstellung: «Für einmal ist uns ein Fehler unterlaufen, und ein peinlicher obendrauf: Wir haben bei Nationalrätin Ruth Humbel (Mitte) trotz mehrfacher interner Kontrollen einige Mandate als bezahlt abgespeichert, obschon sie ehrenamtlich sind. Wir entschuldigen uns bei Ruth Humbel für diesen Fehler und die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten. Ein solcher Fehler entspricht nicht unseren Ansprüchen an unsere eigene Arbeit, und wir werden unsere Abläufe analysieren und anpassen.»

«Unseriöse Arbeit»

«Was alles sonst ehrenamtlich erbracht wird, interessiert ja niemanden», sagt Humbel weiter. «Morgen habe ich etwa ein Referat bei der SGGP in St. Gallen und am Abend bin ich an einem BVG-Workshop engagiert. Beides ehrenamtlich. Jedes Engagement braucht Vorbereitungszeit und die ist logischerweise auch ehrenamtlich, von niemandem bezahlt.»