Freiburg: Nanoabfälle sollen künftig besser entsorgt werden

«In der Industrie entstehen Nanoabfälle überall dort, wo Nanomaterialien in Produkten eingesetzt werden, von Kosmetika zu Lebensmitteln, Autoreifen oder Sportartikeln, Pigmenten, Batterien», so Professorin Alke Fink von der Universität Freiburg.

Forschende an der Université de Fribourg und am Institut Adolphe Merkle beschäftigen sich intensiv mit der Entsorgung von Nanoabfällen und stellen Richtlinien auf.

Forschende am Institut Adolphe Merkle und an der Universität Freiburg versuchen nun , Richtlinien zu erstellen.

Da die Verwendung von Nanomaterialien in der Forschung, Industrie und dem Alltag zunimmt, wird auch die Menge an Nanoabfällen stetig grösser. «Die kleine Grösse und grosse spezifische Oberfläche von Nanomaterialien können zu einem anderen physikalisch-chemischen Verhalten und potenziell zu anderen Gefahren führen als herkömmliche Materialien», so Alke Fink, Professorin für Bio-Nanomaterialien an der Universität Freiburg. «Die Schwierigkeit liegt darin, für diese neuartigen Materialien in jedem Einzelfall die richtige Entsorgung zu wählen. Deshalb haben wir unsere Sicherheitsrichtlinien diesbezüglich überarbeitet», sagt sie.