Falsche Funkfrequenz: Beim Fahrkurs kamen plötzlich fremde Stimmen aus dem Funkgerät

Am Beispiel eines Fahrkurs-Anbieters erläutert das Bakom, was das bedeuten kann.

Korrekte Einstellung der Frequenz notwendig

«Nach einem ersten Augenschein vor Ort betreffend den Aufbau des fraglichen Funknetzes nahm der untersuchende Beamte Messungen an einzelnen Geräten vor. Wie sich herausstellte, waren die Funkgeräte nicht korrekt programmiert», teilt das Amt mit. «Anstelle der vom Bakom mit der Konzession zugeteilten Frequenzen hatte der Installateur die konzessionsfreien PMR446-Frequenzen in die Speicher der Geräte eingegeben.» PMR446-Geräte würden insbesondere in den Alpenregionen häufig beim Wandern, Mountainbiken, Gleitschirmfliegen oder Campieren für die Kommunikation genutzt. «Aus diesem Grund wurden auch die Mitarbeitenden des Unternehmens Zeugen solcher Gespräche», so das Amt.