Herzogenbuchsee BE : Falsche Gehörlose ziehen Passanten Geld aus der Tasche

«Achtung, es wird wieder gegaunert im Parkhaus, beim Migros/Coop in Buchsi: Die vermeintlichen Spenden-Sammler für Gehörlose/Gehörgeschädigte sind wieder unterwegs, fallt nicht auf diesen Betrug herein», warnt ein User auf Facebook. Wie er auf Nachfrage erklärt, geben die Betrüger vor, Unterschriften zu sammeln, und verlangen anschliessend Bargeld. «Ein älterer Herr fiel darauf herein und gab ihnen 20 oder 50 Franken», so der Mann zu 20 Minuten. Die Aktion habe er anschliessend der Polizei gemeldet.

Unterlagen verlangen

Auch der Schweizerische Gehörlosenbund (SGB-FSS) warnt regelmässig vor falschen Gehörlosen – zuletzt in einer Mitteilung Ende Juni. «Heutzutage betteln Gehörlose und Menschen mit Hörbehinderung nicht auf der Strasse; sie kämpfen in der Gesellschaft um Inklusion, damit sie wie alle hörenden Bürger und Bürgerinnen eine Ausbildung erhalten und einen Arbeitsplatz finden können», schreibt der SGB-FSS.

«Gehörlosenbund verlangt nie Bargeld»

Als gemeinnützige Non-Profit-Organisation mit ZEWO-Gütesiegel sei der SGB-FSS bei der Einwerbung von Finanzmitteln an sehr strenge Regeln gebunden. «Wenn er an der Haustür oder an Ständen im öffentlichen Raum um neue Unterstützer für die Finanzierung seiner Projekte wirbt, besitzt der Schweizerische Gehörlosenbund nicht nur alle dafür erforderlichen Genehmigungen – auch das offizielle Logo ist deutlich sichtbar an den Ständen sowie an der Kleidung der Mitarbeitenden angebracht», stellt der Verband klar.