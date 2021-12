95 Prozent angeblich geimpft : Falsche Impfquoten machen diese Aargauer Gemeinde zur Nummer eins

Eigentlich hätte der Kanton Aargau die Gemeinde mit der schweizweit höchsten Impfquote. Doch beim genaueren Hinschauen stellt sich heraus, die Zahlen sind falsch.

Laut aktueller Statistik sollte Beinwil im Freiamt eine Impfquote von 95 Prozent vorweisen – die höchste Quote der Schweiz. Stattdessen stellt sich heraus: Die Quote liegt gerade mal bei 66,2 Prozent. Wegen dieser Diskrepanz hat 20 Minuten bei weiteren Gemeinden aus der Statistik nachgefragt. Schnell stellte sich heraus, dass die Zahlen in vielen Gemeinden nicht aufgehen.