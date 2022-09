Lebensbedrohlich und teuer: Falsche Medikamente kosten Schweizer 30 Milliarden Franken pro Jahr

TOM Medications bietet eine kostenpflichtige und anonyme Medikamentenberatung via App in Zusammenarbeit mit der TopPharm Apotheke Witikon an. Die Firma sucht nun Partnerschaften mit Krankenkassen, damit diese die Kosten übernehmen und dadurch laut TOM-CEO Sven Beichler selbst erhebliche Kosteneinsparungen erfahren dürften.