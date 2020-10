Kleider verschwinden per Knopfdruck: Via Telegram haben Nutzer in den letzten Monaten mehr als 100’000 gefälschte Nacktbilder erstellt. Das zeigt eine Analyse der IT-Sicherheitsfirma Sensity.ai. Als Grundlage diente in 70 Prozent der Fälle Bilder, die von Social-Media-Sites geklaut wurden.