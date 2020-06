Kanton Thurgau

«Falsche Polizisten» erbeuten über 100'000 Franken von Seniorinnen

Vergangene Woche wurden in den Regionen Arbon und Kreuzlingen zwei Seniorinnen von Kriminellen mit der «Falsche Polizisten"-Masche betrogen. Die gesamte Deliktsumme beläuft sich auf über 100'000 Franken.

Die Maschen der Trickbetrüger würden zunehmend dreister. Die Zürcher Kantonspolizei hat eine eigene Website zum Thema eingerichtet. In diesem Jahr wurde schon über 1300 Mal versucht, ältere Menschen am Telefon reinzulegen.

Vergangene Woche wurden in den Regionen Arbon und Kreuzlingen zwei Seniorinnen von Kriminellen mit der «Falsche Polizisten"-Masche betrogen. Ein Mann meldete sich telefonisch bei den beiden Frauen, 85- und 90-jährig. Er gab sich als Polizist aus und behauptete, dass ihre Wertsachen in Gefahr seien, wie die Thurgauer Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Die beiden Seniorinnen wurden mit einem angeblichen Staatsanwalt verbunden und weiter unter Druck gesetzt.